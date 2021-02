Hrvaško voditeljico in hčerko našli nezavestni v stanovanju: Zastrupili sva se s plinom

K sreči se je Nikolina ta večer večkrat slišala po telefonu s svojim možem, ki je bil službeno v Beogradu. Pozno popolne mu je žena povedala, da sta se s hčerko vrnili domov po dolgem sprehodu in da bosta pogledali kakšen film in nato šli spat. Kasneje pa je Nikolina v Beograd moža klicala ob eni uri zjutraj, da bi mu povedala, da se njuna hčerka ne počuti dobro, da jo boli glava. Tudi sama se ni dobro počutila, zato ji je mož naročil, naj gresta takoj obe na urgenco. Ko ju je 42-letnik znova poklical nekaj minut kasneje, se Nikolina in Una nista več javili na telefon."To se je dogajalo v noči s sobote na nedeljo. Ker se Nikolina ni javila, je Vidoje klical prijatelje, naj se oglasijo pri njemu doma, da nekaj ni v redu z ženo in hčerko. Ko so prijatelji prišli pred zgradbo, so slišali, kako psi lajajo, nihče pa ni odprl vrat. Kasneje so vdrli v stanovanje in videli nezavestno Nikolino na tleh in nezavestno Uno na postelji. Poklicali so policijo in reševalce. So pa takoj, ko so vstopili v stanovanje, vedeli, da je težava v plinu," je za srbski Blic povedal vir blizu družini.