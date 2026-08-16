Hrvatica dvignila moža in ga nesla čez prag

Po spletu se je razširil posnetek, na katerem je sveže poročena Hrvatica svojega moža dvignila v naročje in ga nesla čez prag. "Ko si tako močan, da se poročiš v sandalih in nosiš ženina v naročju," je zapisala uporabnica, ki je posnetek objavila. "Imam najboljšo prijateljico," se je še pošalila svatinja na obredu.
Posnetek, na katerem sta nasmejana mladoporočenca zamenjala tradicionalni vlogi, je požel številne odzive. "Nekaj izvirnega. Ve se, kdo vodi družino. Za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska," je bilo moč prebrati v komentarjih. "Čestitam, res mi je všeč, ko ima nekdo pogum."
Komentatorji so izpostavili tudi nevestino spontanost. "Kako čudovito, vedno svoja in ni pustila, da bi ji vsiljevali kakršna koli pričakovanja ... iskrene čestitke," in "Čudovita spontanost, naj živi tako sto let v sreči in zdravju. Nasmejala si me," so še zapisali uporabniki na TikToku.
Tradicija nošenja neveste čez prag izvira iz starih vraževerij, ki so bila razširjena v mnogih kulturah, vključno z rimsko. Verjeli so, da so na pragu hiše prebivali zli duhovi, ki bi lahko nevesti škodovali ali prinesli nesrečo v zakon. Ker so verjeli, da nevesta ne sme stopiti na prag, saj bi to pomenilo nesrečo, jo je ženin prenesel čez, da bi jo zaščitil pred temi nadnaravnimi silami in ji zagotovil varen vstop v njun novi dom.
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