Hrvatica dvignila moža in ga nesla čez prag

Po spletu se je razširil posnetek, na katerem je sveže poročena Hrvatica svojega moža dvignila v naročje in ga nesla čez prag. "Ko si tako močan, da se poročiš v sandalih in nosiš ženina v naročju," je zapisala uporabnica, ki je posnetek objavila. "Imam najboljšo prijateljico," se je še pošalila svatinja na obredu.

Posnetek, na katerem sta nasmejana mladoporočenca zamenjala tradicionalni vlogi, je požel številne odzive. "Nekaj izvirnega. Ve se, kdo vodi družino. Za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska," je bilo moč prebrati v komentarjih. "Čestitam, res mi je všeč, ko ima nekdo pogum."

Komentatorji so izpostavili tudi nevestino spontanost. "Kako čudovito, vedno svoja in ni pustila, da bi ji vsiljevali kakršna koli pričakovanja ... iskrene čestitke," in "Čudovita spontanost, naj živi tako sto let v sreči in zdravju. Nasmejala si me," so še zapisali uporabniki na TikToku.