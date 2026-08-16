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Tuja scena

Hrvatica dvignila moža in ga nesla čez prag

Zagreb, 16. 08. 2026 12.08 pred 2 urama 1 min branja 18

Avtor:
E.M.
Ženin in nevesta

Mladoporočenca s Hrvaške sta na poročni dan 'prekršila' tradicionalne norme in požela val navdušenja na spletu. Nevesta je namreč ženina dvignila v naročje in ga nesla čez prag. "Za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska," je bilo moč prebrati v komentarjih.

Po spletu se je razširil posnetek, na katerem je sveže poročena Hrvatica svojega moža dvignila v naročje in ga nesla čez prag. "Ko si tako močan, da se poročiš v sandalih in nosiš ženina v naročju," je zapisala uporabnica, ki je posnetek objavila. "Imam najboljšo prijateljico," se je še pošalila svatinja na obredu.

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Posnetek, na katerem sta nasmejana mladoporočenca zamenjala tradicionalni vlogi, je požel številne odzive. "Nekaj izvirnega. Ve se, kdo vodi družino. Za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska," je bilo moč prebrati v komentarjih. "Čestitam, res mi je všeč, ko ima nekdo pogum."

Komentatorji so izpostavili tudi nevestino spontanost. "Kako čudovito, vedno svoja in ni pustila, da bi ji vsiljevali kakršna koli pričakovanja ... iskrene čestitke," in "Čudovita spontanost, naj živi tako sto let v sreči in zdravju. Nasmejala si me," so še zapisali uporabniki na TikToku.

Razlagalnik

Tradicija nošenja neveste čez prag izvira iz starih vraževerij, ki so bila razširjena v mnogih kulturah, vključno z rimsko. Verjeli so, da so na pragu hiše prebivali zli duhovi, ki bi lahko nevesti škodovali ali prinesli nesrečo v zakon. Ker so verjeli, da nevesta ne sme stopiti na prag, saj bi to pomenilo nesrečo, jo je ženin prenesel čez, da bi jo zaščitil pred temi nadnaravnimi silami in ji zagotovil varen vstop v njun novi dom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI18

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UnknownIdentity
16. 08. 2026 14.43
hu jeb…ti ko bo ta zarobantila bo pa meu ta komando doma haha verjetno si ni upu rect ne na poroki hehe
Odgovori
-1
0 1
bossanoga
16. 08. 2026 14.35
Meni se zdi, da ga nesla ven, ne noter - to nekaj pomeni!
Odgovori
+0
1 1
8282
16. 08. 2026 14.09
Sami ranljivi moški v komentarjih hahaha
Odgovori
+1
1 0
Saul Goodman
16. 08. 2026 14.08
Bože dragi kam smo prišli. Kdaj se bodo ženske nehale brit pa se bomo deci začel?
Odgovori
-1
0 1
Saul Goodman
16. 08. 2026 14.09
Pa ravno vesel sem bil še pred kratkim , da mamo moški ta privilegij , da se ne rabmo brit po telesu no ...
Odgovori
-1
0 1
ZOV SVO
16. 08. 2026 13.28
Ursula dvignila Zelenskega in ga pripeljala do poraza...
Odgovori
+4
6 2
txoxnxy
16. 08. 2026 13.27
Ubogi dec , že danes se vidi kdo bo copata pri bajti .
Odgovori
+5
8 3
SpamEx
16. 08. 2026 15.06
pa saj danes se samo še copatkoti poročajo
Odgovori
0 0
Šumsko voče
16. 08. 2026 12.58
Hrdeki me ne zanimajo
Odgovori
+2
8 6
zurc
16. 08. 2026 13.04
če te ne bi ,ne bi klikal še manj pa komentiral
Odgovori
+3
7 4
zurc
16. 08. 2026 12.46
slabi moški imajo močne ženske ,dobri moški imajo pa srečne žeske
Odgovori
+4
6 2
zurc
16. 08. 2026 12.42
Bravo, ženska! Ali nemoj uvijek biti tako jaka, budi ‘žena’, inače će ti biti sve teže u životu. Mali savjet od tete sa skoro 40 godina bračnog staža. Srećno vam bilo .prekopiran komentar iz hrvaških novic ene izkušene pametne ženske
Odgovori
-9
4 13
Oblastljudstvu
16. 08. 2026 13.14
Tukaj je Slovenija.
Odgovori
+10
11 1
Kostorog
16. 08. 2026 12.40
Preimenujte se v 24 HR. com.
Odgovori
+8
11 3
zurc
16. 08. 2026 12.36
zverina močna,mu je dala malo v poduk ,če ga bo sral
Odgovori
-1
4 5
devlon
16. 08. 2026 12.35
odlicno. pravo faco od žene je dobil. jackpot
Odgovori
+0
4 4
zurc
16. 08. 2026 12.29
še en kopiran komentar ,ki ga je napisala pametna ženska.Jedna komentatorka je mladi uputila i savjet: „Bravo, ženska! Ali nemoj uvijek biti tako jaka, budi ‘žena’, inače će ti biti sve teže u životu. Mali savjet od tete sa skoro 40 godina bračnog staža. Srećno vam bilo.
Odgovori
-3
2 5
presnet
16. 08. 2026 12.16
Legendi porok, ni kaj. Ampak tako sta zaljubljena, da se potem potrepljata po hrbtu, ne poljubita.
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+3
4 1
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