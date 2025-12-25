Naslovnica
Hrvatica z božično voščilnico poskrbela za vroče praznično vzdušje

Tulum, 25. 12. 2025 13.42 pred 56 minutami 1 min branja 6

Avtor:
E.K.
Ivana Knoll

Ivana Knoll, znana hrvaška navijačica in vplivnica, je ob praznikih svoje sledilce presenetila z vročimi fotografijami iz Tuluma. Oblečena le v bikini, je z objavo na družbenem omrežju oboževalcem voščila vesele praznike, ki jih sama trenutno preživlja na počitnicah v Mehiki.

Na družbenih omrežjih se te dni vrstijo fotografije zvezdnikov, na katerih načeloma nasmejani pozirajo ob smrekicah, ponosno razkazujejo svoja darila ali pa dobrote, ki so jih spekli in nato postregli na slavnostni pojedini. Hrvatica Ivana Knoll, ki je že vrsto let na nogometnih tribunah glavna atrakcija, pa se je tokrat odločila za popolnoma drugačno vrsto voščilnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

33-letnica je na družbeno omrežje objavila vroče fotografije iz Mehike, na katerih pozira v bikiniju in ponosno razkazuje svoje obline. Galeriji fotografij, ki so nastale v kristalno modri vodi v eni od tamkajšnjih kraških jam, je pripisala: "Vesele praznike, punčke."

Najbolj znana navijačica hrvaške nogometne reprezentance se trenutno poleg ostalih hobijev mudi tudi v glasbenih vodah. Lansko leto je nastopila na festivalu Glücksgefühle v nemškem mestu Hockenheim, ki ponuja kombinacijo nemških in mednarodnih izvajalcev iz žanrov popa, rocka, hiphopa in elektronske glasbe.

Preberi še Ivana Knoll pozirala v družbi fantov skupine Backstreet Boys

Tedaj je svoje oboževalce presenetila s prav posebno objavo, fotografirala se je s člani skupine Backstreet Boys. Nič manjši niso njeni načrti za prihodnje leto, januarja bo namreč nastopila v znamenitem newyorškem Madison Square Gardenu.

Poglavja:
Na vrh
Ivana Knoll fotomodel hrvatica voščilnica fotografija

Princesa Catherine s hčerko Charlotte ganila s klavirskim duetom

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sinus90
25. 12. 2025 14.38
Meeeh odvratno, maš miljon drugih privlačnejših hrvatic in slovenk
Odgovori
0 0
Colgate
25. 12. 2025 14.24
več slikona kot v moji celi hiši
Odgovori
+1
1 0
4krogci
25. 12. 2025 14.07
Zakaj naj nam bi bla zanimiva ena plastična lutka??
Odgovori
+7
7 0
Racional-ec
25. 12. 2025 14.05
Ce bi imela mozgane bolj privlacne kot zadnjico bi pac tržila njih…tako pač trži slednjo 😂
Odgovori
+6
7 1
Amor Fati
25. 12. 2025 14.09
Sej vsi vemo zakaj jo tako zelo rada kaže. Te punčare ne grejo v Dubaj zato, da se sončijo.
Odgovori
+5
6 1
Amor Fati
25. 12. 2025 14.01
Bo-la-no.
Odgovori
+3
4 1
