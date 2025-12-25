Hrvatica z božično voščilnico poskrbela za vroče praznično vzdušje

Na družbenih omrežjih se te dni vrstijo fotografije zvezdnikov, na katerih načeloma nasmejani pozirajo ob smrekicah, ponosno razkazujejo svoja darila ali pa dobrote, ki so jih spekli in nato postregli na slavnostni pojedini. Hrvatica Ivana Knoll , ki je že vrsto let na nogometnih tribunah glavna atrakcija, pa se je tokrat odločila za popolnoma drugačno vrsto voščilnice.

33-letnica je na družbeno omrežje objavila vroče fotografije iz Mehike, na katerih pozira v bikiniju in ponosno razkazuje svoje obline. Galeriji fotografij, ki so nastale v kristalno modri vodi v eni od tamkajšnjih kraških jam, je pripisala: "Vesele praznike, punčke."

Najbolj znana navijačica hrvaške nogometne reprezentance se trenutno poleg ostalih hobijev mudi tudi v glasbenih vodah. Lansko leto je nastopila na festivalu Glücksgefühle v nemškem mestu Hockenheim, ki ponuja kombinacijo nemških in mednarodnih izvajalcev iz žanrov popa, rocka, hiphopa in elektronske glasbe.