Hud spor med Karleušo in prvim možem televizije Pink: padale so grožnje

Karleuša je na Instagramu objavila serijo sporočil, ki sta si jih izmenjala z medijskim mogulom in enim najvplivnejših ljudi v Srbiji. V sporočilu mu je napisala: ''Prisiljena sem tožiti tebe, televizijo in 'Paparazzo lov'. Ogrožate mojo varnost in varnost moje družine.'' Mitrović je na zapisano odgovoril z: ''Kaj je spet s teboj?'' To je izbilo sodu dno in Jelena je nadaljevala precej bolj ostro in intenzivno, besed pa ni izbirala: ''Desetkrat sem ti dejala, naj kamere odj**ejo z groba moje mame. Ali se to tebi, izmeček, zdi primerno za preddvajanje v udarnem terminu na tvoji bolni, us*ani televiziji?''

Njun pogovor se je stopnjeval do te mere, da sta eden drugemu začela namenjati žaljivke in grožnje: Jelena je dejala, da bo objavila eksplicitne fotografije njegove hčerke, na katerih naj bi se drogirala in občevala z moškimi, prav tako pa mu je zagrozila, da bo objavila seznam žensk, ki naj bi zaradi njega umrle – izpostavila je Ivano Bakić Bodrožić, ki je umrla decembra 2014, domnevno zaradi samopredoziranja s kombinacijo zdravil in kokaina, a Jelena namiguje na drugo plat zgodbe. Bodrožić in Mitrović sta bila namreč sedem let v tesnem razmerju, pokojnica pa je imela celo slike in tetovaže, posvečene medijskemu velikanu. Željko je potem zagrozil Jeleni, da bo objavil posnetek, katerega je drago plačal in skrbno hranil na varnem in ki bi utegnil Karleušo pokopati. Vsa sporočila bi morala biti v Jelenini Instagram zgodbi vidna 24 ur po objavi, a jih je pevka dobro uro kasneje izbrisala.