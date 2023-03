Hugh Grant o Drew Barrymore: Slišal sem pse, ki lajajo bolje, kot ona poje

Hugh Grant je v sklopu promocije svojega novega fantazijskega filma Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves odgovarjal na vprašanja portala Wired skupaj s soigralcema Chrisom Pinom in Michelle Rodriguez . Eno izmed vprašanj, na katerega je moral odgovoriti, se je glasilo: "Ali Hugh Grant zares poje v filmu Glasba in besedilo?"

Hugh Grant in Drew Barrymore sta skupaj zaigrala v komediji Glasba in besedilo.

Britanski igralec je iskreno odgovoril, da sicer res poje on, ampak je njegov glas močno računalniško popravljen, nato pa se popravil. "V resnici to ne drži, moj glas je obdelan malo, ampak ne toliko kot od drugih." V nadaljevanju je pojasnil, koga je imel pri tem v mislih. "V tem filmu je z mano igrala Drew Barrymore in mislim, da je ne bo motilo, če povem, da je njeno petje naravnost grozovito. Slišal sem pse, ki lajajo bolje, kot ona poje," se je pošalil v svojem slogu.

Drew se je na kritiko Granta šaljivo odzvala z objavo na Instagramu, v kateri je odpela pesem Way Back Into Love iz njune romantične komedije Glasba in besedilo. Na koncu je dejala: "Oh Hugh, Bert, Hubert, to je zate. Pridružite se mi, pojte za Hugha Granta."