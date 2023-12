Hugh Grant o družinskem življenju: Prestar sem za pet otrok

Hugh Grant je zelo pozno postal oče, saj je njegova najstarejša hčerka Tabitha Xiao Xi trenutno stara 12 let. 63-letnik je tako nedavno priznal, da je življenje s petimi tako majhnimi otroki izredno naporno in da je sam absolutno prestar za to. Kot se je še pošalil, se zaradi tako polne hiše sploh ne zabava, njegov prosti čas pa je namenjen samo njegovim potomcem.

Hugh Grant do 51. leta ni imel otrok, dvanajst let pozneje pa se po njegovi hiši smuka kar pet njegovih potomcev. Zvezdnik je tako pred časom priznal, da je njegov prosti čas absolutno namenjen samo njim ter obenem dodal, da je to naporno. "Prestar sem za pet otrok," se je pošalil za revijo People. icon-expand Hugh Grant do 51. leta ni imel otrok, dvanajst let pozneje pa se po njegovi hiši smuka kar pet njegovih potomcev. FOTO: Profimedia 63-letni igralec, ki je trenutno sredi promocije svojega novega filma z naslovom Wonka, je obenem še priznal, da to sploh ni zabavno. "Sploh se ne zabavam," je povedal zvezdnik, ki je sicer znan po tem, da o svojih otrocih in zasebnosti ne govori rad javno. Že večkrat je v intervjujih priznal, da je star, a obenem dodal, da je starševstvo vplivalo tudi na njegovo igro, da je postal boljši. PREBERI ŠE Hugh Grant: Sovražil sem vlogo, vendar moram delati, ker imam pet otrok Že pred leti je v enem od intervjujev zaupal, da rad nasmeje svoje otroke. "Mislim, da si je vedno zabavno nadeti spodnjice na glavo," je povedal in dodal, da je njegova hčerka enako počela s svojimi plenicami. "Naredil sem napako, ko sem enemu od svojih sinov ves čas kazal zadnjico. Potem se je navadil in vsakega otroka v zahodnem Londonu naučil, da stori enako," je še razkril takrat. icon-expand Z Anno Eberstein ima 11-letnega Johna in šestletno hčerko ter petletnega sina. FOTO: Profimedia Britanec ima 12-letno hčerko Tabitha Xiao Xi in devetletnega sina Felixa z nekdanjo ženo Tinglan Hong. Z Anno Eberstein, s katero je poročen od leta 2018, ima še 11-letnega Johna in šestletno hčerko ter petletnega sina, katerih imen nista nikoli razkrila javnosti. Preden je postal oče je bil Grant 13 let v zvezi z manekenko Elizabeth Hurley, kljub temu, da sta se leta 2000 razšla pa sta ostala dobra prijatelja. 58-letnica se je tako javno norčevala iz starosti svojega nekdanjega partnerja, saj leta zelo rad izpostavlja tudi sam. "Imeti otroke pri njegovih letih ga je naredilo iz zelo bedne v pošteno bedno osebo. Boljši je, povzpel se je po lestvici," je nekoč dejala.