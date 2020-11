Hugh Grant o izkušnji s covidom-19: Kot da bi mi na prsih sedel Harvey Weinstein

Britanski igralec se je že februarja počutil nenavadno, simptomov pa si takrat ni znal razložiti. Pred kratkim je v spletnem intervjuju voditelju Stephenu Colbertu povedal, da je imel občutek, kot da ima nekaj številk preveliki očesni zrkli, njegov voh pa je popolnoma opešal. Šele pred mesecem dni je dobil potrditev, da je prebolel covid-19.

Hugh Grant in njegova ženaAnna Eberstein sta prebolela covid-19, z novim koronavirusom pa sta se okužila že na začetku pandemije. Novico je voditelju Stephenu Colbertu med spletnim pogovorom pred kratkim razkril igralec sam in povedal, da se je z boleznijo boril že februarja, ko je zaznal prve simptome.''Začelo se je z zelo čudnim telesnim dogajanjem, pri čemer sem se brez posebnega razloga močno potil,''je razložil 60-letnik. Kot gost ameriške oddajeThe Late Show je podal tudi nekaj podrobnosti:''Potil sem se tako močno, da je mi je bilo res nerodno. Imel sem občutek, da sta očesni zrkli približno tri številke preveliki.''

icon-expand Februarja sta zbolela oba z ženo Anno. FOTO: Profimedia

Dodal je še, da je imel ves čas občutek, kot da mu na prsih sedi ogromen človek, ki ga je v šali primerjal s Harveyjem Weinsteinom. Čez čas je ugotovil tudi, da med sprehodom po ulici ni vohal prav ničesar, in to je bil trenutek, ko je začutil paniko: ''Takrat so ljudje že omenjali izgubo voha kot enega od simptomov covida-19. Začel sem vohati rože, nič se ni zgodilo. Potem sem postal bolj in bolj obupan, začel sem ovohavati kante za smeti.''Nato je v šali dodal še, da je ovohaval tudi pazduhe neznancev, saj enostavno ni vohal ničesar več.

icon-expand Simptome je opisal na šaljiv način, čeprav se je takrat počutil resnično slabo. FOTO: Profimedia

''Nekega dne sem prišel domov in si direktno na obraz nanesel ženin parfum Chanel No. 5,''je nadaljeval in šaljivo zaključil: ''Vohal nisem ničesar, sem pa oslepel.'' Colbertu je povedal tudi, da ima po okrevanju antitelesa: ''Pred mesecem dni sem opravil test. Še zmeraj imam antitelesa, zato vem, kaj se me je lotilo februarja.'' Grant je samo ena od mnogih znanih osebnosti, ki so spregovorile o tem, kako se je njihovo telo odzvalo na novi koronavirus.