Hugh Grant o politični karieri: Me je že prešinilo

"Prešinilo me je, a ko pogledam na stvari od blizu, se mi zdi, da je težko kaj spremeniti. Preprosto nemogoče je. Res veliko ljudi moraš vključiti v to. Mati moje žene Anne Elisabet Eberstein je v politiki. Že več let je del švedskega parlamenta in ko se pogovarjamo o tem, preprosto reče, naj ne grem v to, saj moraš požreti vse. Vse vključuje usluge. V tem času pa je zloraba veliko večja," je dejal zvezdnik.

Grant je pojasnil, da je na zadnjih britanskih splošnih volitvah leta 2019 skušal ljudi prepričati, naj glasujejo taktično, nato pa dodal: "V našem volilnem sistemu je bil to način, da se Boris in njegova kompanija vrnejo na oblast. Zavzemal sem se za to, da glasujejo za tiste, ki so največji tekmeci konservativnih kandidatov. Zelo slabo sem se odrezal. Izgubili smo na vseh možnih položajih."