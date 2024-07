Hugh Grant o vojni s tabloidi: Odločen sem, da pravica doseže vodstvo

Šlo je za tožbo, v kateri so Hugh Grant in drugi tožniki trdili, da je NGN, hčerinska družba medijskega imperija, ki ga je zgradil Rupert Murdoch, kršil njihovo zasebnost z nezakonito dejavnostjo – najemanje zasebnih preiskovalcev za prestrezanje glasovne pošte, prisluškovanje telefonom, avtomobilom in uporabo prevare za dostop do zaupnih informacij med letoma 1994 in 2016. V novem dokumentarnem filmu Tabloidi na sodišču pa je povedal, da je še vedno jezen.

"Bilo je precej spektakularno, vrata so bila sneta s tečajev... morali so hoditi do četrtega nadstropja, prečesali so stanovanje, a nič ni bilo ukradeno. Le podatke so zbirali. In veliko podatkov o notranjosti in vsebine mojega stanovanja, so objavili v časopisu čez nekaj dni. Niti prej, niti po tem, nikoli ni nihče vlomil. Ne gojim globoke zamere do te 'pehote', oziroma ljudi, ki so to počeli. Ne do njih. Še vedno pa sem jezen in odločen, da pravica doseže vodstvo, ki je odgovorno za to," je opisal zvezdnik, ki so mu le nekaj dni pred objavo članka o njem, vlomili v stanovanje.