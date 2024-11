Hugh Grant: Prihajajoči film o Bridget Jones je najboljši do zdaj

OGLAS

Hugh Grant je navdušen nad novim filmom Dnevnik Bridget Jones. 64-letni igralec bo skupaj z Renée Zellweger zaigral v četrtem filmu franšize, Bridget Jones: Mad About the Boy, ki bo izšel prihodnje leto."Ta ima največ srca," je Grant povedal o novem delu uspešnice za Extra in dodal: "Je zelo ganljiv, a tudi zelo smešen." V primerjavi s prvimi tremi filmi, naj bi imel prihajajoči, po zvezdnikovem mnenju, najboljši scenarij doslej.

Hugh Grant FOTO: Profimedia icon-expand

"Delno temelji na izkušnjah avtorice Helen Fielding, ki je po moževi smrti sama vzgajala dva otroka. In tako v filmu Bridget vzgaja dva otroka in se sprašuje, ali naj se še kdaj vrne v svet zmenkarij," je igralec povedal za People aprila in takrat dodal:"To je zelo dober scenarij."