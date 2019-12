Hugh Grant priznal, da je storil napako, ker je odlašal s poroko

59-letni Hugh Grant, ki je s poroko odlašal vse do preteklega leta, ko se je do oltarja sprehodil z dolgoletno izbranko Anno Eberstein, je v nedavni pogovorni oddaji priznal, da je storil napako, ker se je poročil tako pozno.

59-letni igralec Hugh Grant se je maja lani poročil z dolgoletno izbranko, 40-letno Anno Eberstein. Po šestih letih razmerja (z vmesnimi prekinitvami) in tremi otroki sta 'večni da' izrekla na matičnem uradu v britanskem mestu Chelsea. Tako za Ebersteinovo kot Granta je bila to sklenitev prve zakonske zveze, odlašanje z odločitvijo pa je 59-letnik v nedavni pogovorni oddaji Virgin Radio Breakfast Show označil za napačno. Voditelju Chrisu Evansu je namreč priznal, da se mu je v preteklosti sama ideja na otroke in zakon močno upirala, a je šele po poroki spoznal, da so bila njegova pretekla prepričanja popolnoma napačna.

Hugh Grant je v pogovorni oddaji priznal, da je storil napako, ker je tako dolgo odlašal s poroko. FOTO: Profimedia

''Imela sva intimen poročni obred in zelo lepo se je bilo poročiti. Šlo je za še eno stvar, s katero sem predolgo odlašal. Zelo lepo je biti poročen,'' je povedal Grant in pojasnil, zakaj je s poroko tako dolgo čakal: ''Živel sem v zmoti. Nisem imel prav. In otroci, veste ... Ob misli na otroke sem zavijal z očmi. Ljudje so mi pogosto govorili: Oh, Hugh, motiš se. Imeli so prav.''Voditelj Evans ga je ob tem vprašal: ''Si zato tako dolgo igral golf?,'' Hugh pa mu je odvrnil:''Seveda. Bil sem žalosten, jezen, star golfist.''

59-letnik je pojasnil, da je v preteklosti videl veliko nesrečnih parov in propadlih zakonov in da zaradi tega posledično ni verjel v zakonsko zvezo. FOTO: Profimedia