Hugh Grant: Romantične komedije so laž

Britanski filmski igralec Hugh Grant je na velikih platnih zaslovel z vlogami v romantičnih komedijah, kot so Štiri poroke in pogreb, Pravzaprav ljubezen, igral je v obeh filmih o Bridget Jones, velika uspešnica pa je bil zagotovo film Notting Hill, kjer je bila njegova soigralka danes 53-letna Julia Roberts.

"Prepričan sem, da sta moj in Julijin lik preživela najhujšo možno ločitev, kar si jih lahko predstavljate, z dragimi in pokvarjenimi odvetniki. Vse moje zveze v filmih so bile pravzaprav katastrofa in romantične komedije kot žanr so le laž," je dejal 60-letni Grant v intervjuju za Collider.