Hugh Grant: Sovražil sem vlogo, vendar moram delati, ker imam pet otrok

Medtem ko je igralec Timothee Chalamet eno uro delil avtograme, je Hugh Grant nagovoril novinarje in povedal, da je bilo snemanje tega filma zanj popolnoma grozljiva izkušnja. "Ne bi mogel bolj sovražiti vsega skupaj," je dejal Grant, ki je razmišljal o procesu snemanja. Ker namreč igra pol metra visokega Oompa Loompa, delavca v Wonkini tovarni čokolade, je režiser Paul King s posebno tehnologijo za zajemanje gibanja zmanjšal njegovo telo, zato je moral igralec nositi posebno obleko in kamero na glavi.

"Izkušnja je bila kot trnova krona, zelo neprijetna. Zaradi tega sem bil zelo neprijeten. Res sem sovražil to snemanje. In iskreno, vse, kar sem počel s svojim telesom, je bilo grozljivo in to je nadomestila animacija," je dodal. Po precej nerodni situaciji so ga vprašali, ali se je vse to trdo delo na koncu poplačalo, on pa je odgovoril: "V resnici ne," kar je povzročilo salve smeha njegovih kolegov.

"Sploh nimam nič proti Wonki in Kingu, ampak že nekako sovražim snemanje filmov, a ker imam veliko otrok, potrebujem denar in moram delati," je povedal igralec. Igralec je pri petdesetih letih prvič postal oče, v naslednjih osmih letih pa se je enkrat ločil in se ponovno poročil, rodilo pa se mu je še pet otrok.