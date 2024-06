Hugh Grant: Taylor Swift, imaš gromozanskega fanta

OGLAS

Igralec Hugh Grant je več kot očitno užival na koncertu Taylor Swift. "Draga Taylor Swift, imaš neverjeten šov, čudovito in gostoljubno ekipo ter enkratnega in gromozanskega fanta," je zapisal na omrežje X in namignil, da je s Travisom Kelcejem užival v požirku ali dveh tekile.

"Najlepša hvala od starajočega se londonskega fanta, žene in navdušene osemletnice, ki je pol dekle in pol zapestnica prijateljstva," se je iz svoje hčerke, opremljene s številnimi zapestnicami prijateljstva, še pošalil igralec. Grant je bil le eden izmed mnogih zvezdnikov, ki so v prvih dveh dneh obiskali koncert Taylor Swift v Londonu.