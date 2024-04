Hugh Grant v zasebni tožbi dosegel poravnavo s tabloidom

Igralec Hugh Grant je dosegel poravnavo v primeru zasebne tožbe z medijsko hišo, ki je izdajatelj tabloida The Sun, zvezdnik pa bi se lahko soočil celo s plačilom do 10 milijonov, tudi če bi v tožbi zmagal, saj bi toliko znašali stroški sojenja. Igralec je v sodbi trdil, da so novinarji informacije pridobivali s pomočjo zasebnih detektivov, ki so prisluškovali njegovemu telefonu in oropali njegovo hišo.

Hugh Grant, zvezdnik filma Notting Hill, se v zasebni tožbi zoper založnika tabloida The Sun dosegel poravnavo. 63-letnik je dejal, da ni želel sprejeti ogromne vsote denarja, ki so mu jo ponudili, a se je sojenje izkazalo za zelo drago. Družba je njegove obtožbe ves čas zanikala. Podjetje je sporočilo, da je bila nerazkrita vsota poravnave dosežena brez priznanja odgovornosti in da je v finančnem interesu obeh strani, da ne napreduje v drago sojenje.

Hugh Grant se je v tožbi zoper tabloid The Sun odločil za poravnavo in ne sojenje, ki bi bilo predrago. FOTO: AP icon-expand

Po predhodnem zaslišanju je tožba doživela svoj epilog, Grant pa je v izjavi zapisal, da bi z nadaljevanjem sojenja sam tvegal prevzem stroškov. "Rad bi slišal, da pred sodnikom zanikajo vse obtožbe," je zapisal in dodal: "Toda pravila glede civilnih pravdnih postopkov pomenijo, da če nadaljujem s sojenjem in mi sodišče dodeli odškodnino, ki je celo za peni nižja od ponudbe poravnave, bi moral plačati pravne stroške obeh strani." "Moji odvetniki pravijo, da bi se skoraj zagotovo prav to zgodilo. Odvetniki Ruperta Murdocha so zelo dragi, zato bi tudi, če bi vse obtožbe dokazal na sodišču, bi na koncu plačal približno 10 milijonov pravnih stroškov. Bojim se, da mi to ne bi zneslo," je še zapisal igralec. Dodal je, da ta denar smrdi, zato bo vsa sredstva, ki jih bo prejel v poravnav, namenil skupinam, ki se posvečajo boju proti takšnim medijem, ki so v lasti oligarhov. Njegov primer je bil eden tistih, ki so bili primerni za nadaljevanje na sodišču. Poleg Granta je podjetje tožil tudi princ Harry, ki je v svoji tožbi prav tako navajal, da so bile informacije, ki so jih objavili, pridobljene na nedovoljen način. Princ svoj boj proti podjetju nadaljuje na sodišču.