Hugh in Deborra-Lee Jackman se po 27 letih ločujeta

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness Jackman sta za revijo People sporočila, da sporazumno končujeta svoj zakon: "Blagoslovljena sva bila, da sva si lahko kot mož in žena skupaj delila skoraj tri desetletja čudovitega in ljubečega zakona. Najino potovanje se zdaj spreminja in odločila sva se, da se ločiva, da bi nadaljevala svojo individualno rast."

Avstralska igralca, ki imata dva otroka, 23-letnega Oscarja in 18-letno Avo, se ločujeta po 27 letih zakona. "Najina družina je bila in vedno bo najina največja prioriteta. Tega naslednjega poglavja se lotevava s hvaležnostjo, ljubeznijo in prijaznostjo. Zelo ceniva vaše razumevanje pri spoštovanju naše zasebnosti, ko se najina družina privaja na spremembe v naših življenjih." Dodala sta, da je to edina izjava, ki jo bosta dala.

Zvezdnika sta se leta 1995 spoznala na snemanju avstralske televizijske serije Corelli, kjer sta se hitro zaljubila in se poročila manj kot leto dni kasneje, 11. aprila 1996. Deborra je bila takrat že uveljavljena igralka, Hugh pa nadobudni igralec, ki je pravkar končal dramsko šolo. "Deb, bila je velika zvezda ... Pobirali so me in Deb je sedela na sprednjem sedežu avtomobila. Tega nikoli ne bom pozabil," se je leta 2017 Hugh spominjal njunega prvega srečanja. "Odpela si je varnostni pas in se obrnila, iztegnila roko, snela sončna očala ter rekla: 'Živjo, sem Deborra-Lee Furness, lepo te je spoznati.' Spomnim se, da sem pomislil: 'Všeč mi je to dekle.'"

54-letni Hugh in 67-letna Deborra sta se zadnjič skupaj sprehodila po rdeči preprogi maja na modnem dogodku Met Gala, julija pa sta se skupaj udeležila moškega finala v Wimbledonu.