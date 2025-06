Hugh Jackman in Deborra-Lee Furnes uradno ločena

Po vložitvi ločitvene zahteve je Furnessova podala čustveno sporočilo. "To je globoka rana, ki se močno zareže, vendar verjamem v višjo silo in da Bog/vesolje, v karkoli že verujete, vedno dela za nas," je zapisala v izjavi po poročanju revije People in dodala: "To prepričanje mi je pomagalo prebroditi razpad skoraj tri desetletja dolgega zakona. S to izkušnjo sem pridobila veliko znanja in modrosti. Tudi ko se soočamo z navideznimi težavami, nas to vodi k našemu največjemu, našemu pravemu namenu. Lahko boli, a dolgoročno gledano je vrnitev k sebi in življenje znotraj lastne integritete, vrednot in meja osvoboditve in svobode."

Jackman in Furness – ki imata dva odrasla otroka, hčerko Avo in sina Oscarja – sta se poročila leta 1996. Igralka je vlogo za ločitev podala približno štiri mesece po tem, ko je Jackman javno oznanil svojo romanco z nekdanjo soigralko Sutton Foster. Slednja je oktobra 2024 po desetih letih zakona vložila zahtevo za ločitev od nekdanjega Teda Griffina.