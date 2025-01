Hugh Jackman in Sutton Foster z roko v roki zapustila restavracijo

Hugh Jackman svoje nove ljubezni ne bo več skrival. Priljubljeni igralec se je leta 2023 po 27 letih zakona ločil od svoje žene Deborre-lee Furness, a očitno ni obupal nad ljubeznijo, saj so ga fotografi ponovno ujeli s Sutton Foster. Igralca sta z roko v roki zapustila restavracijo v Santa Monici v Kaliforniji, kjer sta si privoščila večerjo, pri tem pa sta bila oba izjemno nasmejana in dobre volje.

Hugh Jackman je očitno znova našel srečo v ljubezni. Priljubljenega igralca, ki se je leta 2023 po dolgotrajnem zakonu ločil od svoje žene, so fotografi ujeli v objemu novega dekleta, ki ga očitno ne želi več skrivati. Gre za igralko Sutton Foster, s katero so ga povezovali že lani in celo namigovali, da je kriv za njen razhod z možem. Zaljubljeni par si je nedavno privoščil večerjo, ob tem pa sta bila oba videti izjemno dobre volje.

Sutton Foster in Hugh Jackman se očitno ne bosta več skrivala. FOTO: Profimedia icon-expand

Fotografi so sveže ločena zvezdnika ujeli v Santa Monici v Kaliforniji. Z roko v roki sta zapustila restavracijo, ob tem pa sta bila oba prešerno nasmejana. Priljubljeni igralec je nosil sivo srajco, jakno in bele kavbojke, njegova nova izbranka pa olivno zeleno obleko in rjav plašč. Med odhodom iz restavracije sta se zaljubljeno gledala.

Zvezdnik filmov Wolverine se je od svoje žene Deborre-lee Furness ločil septembra 2023 po 27 letih zakona, Fostnerjeva pa je oktobra po 10 letih zakona vložila zahtevo za ločitev od Teda Griffina. To pomeni, da sta oba igralca sveže samska in več kot očitno pripravljena na novo ljubezensko pravljico.