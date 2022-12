Hugh Jackman in žena zaplesala okoli božičnega drevesa in kartonastega Ryana Reynoldsa

"Deb in jaz plešemo v praznike. Hvala Mishayu in Pedru za korake in potrpežljivost," je ob videu zapisal igralec Hugh Jackman. V videu, ki ga je delil na svojem Instagramu, skupaj s 67-letno ženo Deborro-Lee Furness, s katero sta poročena 26 let, plešeta okoli božičnega drevesa.