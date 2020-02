Hugh Jackman izkazal podporo devetletniku, ki je žrtev medvrstniškega nasilja

Nekateri zvezdniki in uporabniki družbenih omrežjih so se odzvali na pretresljiv videoposnetek, ki ga je delila mama devetletnega Quadena Baylesa. Objokanega dečka so prizadeli komentarji sovrstnikov, ki so se smejali njegovi pritlikavosti.

Pred kratkim je po spletu zakrožil videoposnetek, ki ga je delila mama Quadena Baylesa. Devetletnik je objokan govoril pretresljive besede, ki so bile posledica negativnih komentarjev sovrstnikov zaradi pritlikavosti."Daj nož, ubil se bom. Daj mi nož, da se bom lahko zabodel v srce," je dejal deček in dodal:"Želim, da me nekdo ubije ... Želim umreti."

Na skrb vzbujajoč videoposnetek so se odzvali številni zvezdniki, med njimi tudi Avstralec Hugh Jackman, ki je na Twitterju objavil videoposnetek, na katerem pravi: "Quaden, močnejši si, kot si misliš in ne glede na vse, sem tvoj prijatelj." V nadaljevanju je še dodal: "Torej, bodimo prijazni drug do drugega, ustrahovanje ni v redu. Življenje je dovolj težko, zato imejmo v mislih, da se vsak človek spopada s kakšno bitko, zato bodimo sočutni."

Mark Hamill, ki je igral v Vojni zvezd, je posnetek komentiral po tem, ko ga je zasledil na družbenih omrežjih: "Krutost je tako osupljiva kot tudi pretresljiva." Prav tako se je odzval Jeffrey Dean Morgan, igralec serije Živi mrtveci: "Prijatelj, ne poznam tvojega imena ali imena tvoje mame, a sem zasledil videoposnetek. Želim, da veš, da imaš prijatelje. Nisva se še spoznala, a bova videla, če lahko to spremeniva."

