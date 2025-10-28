Hugh Jackman na rdeči preprogi potrdil zvezo s Sutton Foster

Čeprav so Hugha Jackmana in Sutton Foster v minulem letu že večkrat opazili skupaj v javnosti, pa je par šele sedaj skupaj stopil na rdečo preprogo in tako uradno potrdil zvezo. Zvezdnica serije Pomlajena se je 57-letnemu igralcu pridružila na premieri njegovega novega filma Song Sung Blue v Hollywoodu, kjer sta nasmejana stopila pred fotografe.
Jackman si je za svoje delo v prihajajoči glasbeni drami že prislužil pohvale kritikov, mnogi pa mu napovedujejo nominacijo za oskarja. V filmu upodablja pevca, ki se poklanja glasbeni legendi Neilu Diamondu. Film Song Sung Blue prihaja v kinodvorane 25. decembra.
Ločitev od dolgoletne soproge po 27 letih
Fosterjeva in Jackman naj bi razmerje začela januarja letos, čeprav naj bi se iskrice med njima vnele že prej. Igralec je septembra 2023 v skupni izjavi s sedaj že nekdanjo ženo sporočil, da se po 27 letih razhajata, oktobra 2024 pa je svoj desetletni zakon zaključila tudi Sutton.
Par naj bi se zaljubil, ko sta sodelovala v muzikalu The Music Man, v katerem sta skupaj nastopila na Broadwayu. Kmalu za tem, ko sta prekinila vsak svojo dolgoletno zvezo, so igralca skupaj opazili med sprehodi po Los Angelesu in New Yorku, kjer sta se držala za roke.
