Tuja scena

Hugh Jackman na rdeči preprogi potrdil zvezo s Sutton Foster

Los Angeles, 28. 10. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 4 minutami

K.Z.
Igralca Hugh Jackman in Sutton Foster sta se kot par prvič skupaj sprehodila po rdeči preprogi in tako po več mesecih tudi uradno potrdila zvezo. Zvezdnik franšize Wolverine se je junija tudi uradno ločil od dolgoletne žene Deborre-Lee Furness, da sta se razšla, pa sta sporočila že leta 2023.

Čeprav so Hugha Jackmana in Sutton Foster v minulem letu že večkrat opazili skupaj v javnosti, pa je par šele sedaj skupaj stopil na rdečo preprogo in tako uradno potrdil zvezo. Zvezdnica serije Pomlajena se je 57-letnemu igralcu pridružila na premieri njegovega novega filma Song Sung Blue v Hollywoodu, kjer sta nasmejana stopila pred fotografe.

Hugh Jackman in Sutton Foster sta prvič skupaj stopila na rdečo preprogo.
Hugh Jackman in Sutton Foster sta prvič skupaj stopila na rdečo preprogo. FOTO: Profimedia

Jackman si je za svoje delo v prihajajoči glasbeni drami že prislužil pohvale kritikov, mnogi pa mu napovedujejo nominacijo za oskarja. V filmu upodablja pevca, ki se poklanja glasbeni legendi Neilu Diamondu. Film Song Sung Blue prihaja v kinodvorane 25. decembra.

Ločitev od dolgoletne soproge po 27 letih

Fosterjeva in Jackman naj bi razmerje začela januarja letos, čeprav naj bi se iskrice med njima vnele že prej. Igralec je septembra 2023 v skupni izjavi s sedaj že nekdanjo ženo sporočil, da se po 27 letih razhajata, oktobra 2024 pa je svoj desetletni zakon zaključila tudi Sutton.

Preberi še Hugh Jackman in Deborra-Lee Furnes uradno ločena

Par naj bi se zaljubil, ko sta sodelovala v muzikalu The Music Man, v katerem sta skupaj nastopila na Broadwayu. Kmalu za tem, ko sta prekinila vsak svojo dolgoletno zvezo, so igralca skupaj opazili med sprehodi po Los Angelesu in New Yorku, kjer sta se držala za roke.

