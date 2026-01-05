Naslovnica
Hugh Jackman navdušen nad posebnim darilom

New York, 05. 01. 2026 10.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Hugh Jackman

Igralec Hugh Jackman, ki blesti v filmu Song Sung Blue, je na družbenem omrežju delil video, na katerem je pokazal posebno darilo, ki ga je prejel od pevca Neila Diamonda. Zvezdnik, ki je tudi izjemen pevec in obožuje muzikale, je svojim oboževalcem razkril, da je v dar dobil podpisano kitaro, nad njo pa so bili navdušeni tudi 57-letnikovi sledilci.

Kljub temu da imajo vse, kar si zaželijo, pa se tudi zvezdniki še razveselijo posebnih daril. Eno takšnih je nedavno dobil igralec Hugh Jackman, presenečenje in navdušenje, ki ga je doživel ob odpiranju le-tega, pa je delil tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, kjer je objavil video.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"O, moj. Je to od Neila Diamonda?" na posnetku vpraša 57-letnik, ko odpre kovček za kitare in iz njega vzame podpisano glasbilo. "Hvala, Neil," nato še doda in kitaro stisne k sebi v objem. Dodal je tudi fotografijo, na kateri 84-letni legendarni kantavtor v studiu pozira s kitaro, ki jo je podpisal za igralca.

"To je neverjetno!" je med komentarji svoje navdušenje nad darilom delila ena od zvezdnikovih sledilk, nekdo drug pa je dodal: "To je neverjetno! To je čudovit poklon Neila Diamonda. Predvidevam, da mu je bil film všeč." Tretji pa je zapisal: "Hugh, to je tako prisrčno. Zaslužiš si to. Tvoj odziv pove vse."

hugh jackman darilo neil diamond igralec pevec

