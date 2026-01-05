Hugh Jackman navdušen nad posebnim darilom

Kljub temu da imajo vse, kar si zaželijo, pa se tudi zvezdniki še razveselijo posebnih daril. Eno takšnih je nedavno dobil igralec Hugh Jackman, presenečenje in navdušenje, ki ga je doživel ob odpiranju le-tega, pa je delil tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, kjer je objavil video.

"O, moj. Je to od Neila Diamonda?" na posnetku vpraša 57-letnik, ko odpre kovček za kitare in iz njega vzame podpisano glasbilo. "Hvala, Neil," nato še doda in kitaro stisne k sebi v objem. Dodal je tudi fotografijo, na kateri 84-letni legendarni kantavtor v studiu pozira s kitaro, ki jo je podpisal za igralca.