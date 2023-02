Hugh Jackman: Neizogibno je, da bo Avstralija postala republika

Hugh Jackman je v intervjuju za BBC-jevo politično oddajo Sunday spregovoril o prihodnosti svoje rojstne države Avstralije. "Mislim, da bo Avstralija na neki točki postala republika. To se zdi naravno, kot nekaj, kar je neizogibno. Mislim, da bi bil to naravni del evolucije države," meni igralec.

Voditeljici Lauri Kuenssberg je povedal, da ima avstralsko in britansko državljanstvo – nekaj, česar verjetno veliko ljudi ne ve. Nato je dejal, da nima nič proti kraljevi družini, saj je sam odraščal v družini, ki je monarhijo spoštovala. "Moj oče nas je leta 1981 ustavil pri vsem, kar smo delali, da smo gledali poroko princese Diane in princa Charlesa. Spili smo šampanjec." Dodal je, da nima proti kralju Karlu III. nič proti in mu želi vse dobro.

Hugh je še povedal, da ceni delo, ki ga je opravljala pokojna kraljica Elizabeta II., sedaj pa njen sin kralj Karel III. "To občudujem in želim jim vse najboljše." Sam je imel možnost člane kraljeve družine spoznati, kar mu je ostalo v dobrem spominu. "Kraljico, njeno mamo in princa Charlesa sem večkrat srečal. Vidim in čutim njihovo pristno željo, da služijo javnosti," je dejal hollywoodski igralec.