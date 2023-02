Hugh Jackman o vlogi Wolverina: Poškodoval sem si glasilke

"Z vlogo Wolverina sem naredil precej škode svojemu glasu," je v radijski oddaji Front Row razkril igralec Hugh Jackman. "Moj falzet ni več tako močan, kot je bil. In za to se lahko zahvalim renčanju in vpitju kot volkodlak," je obrazložil zvezdnik, ki mu je vloga priljubljenega superjunaka prinesla svetovno slavo.