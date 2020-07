Hugh Jackman o ženi: Nikoli nisva bila toliko časa skupaj

Hugh Jackman in Deborra-Lee Furness sta poročena že 24 let.

"Nikoli nisva preživela toliko časa skupaj," je povedal Hugh Jackman, ki je s 13 let starejšo ženo Deborro-Lee Furness aprila praznoval 24. obletnico poroke.

51-letni igralec, ki je pred dnevi prejel nominacijo za emmyja za igro v filmu Bad Education, dodaja, da se je med epidemijo covida-19 še bolj zbližal z ženo. Igralca sta se poročila leta 1996, skupaj pa imata dva otroka, 20-letnega Oscarja in 15-letno Avo.

"Moja žena ravnokar pleše za kamero, medtem ko govoriva," je povedal nasmejani Hugh novinarju portala Extra. "Prejšnji dan sva se ravno pogovarjala, da nikoli nisva preživela toliko časa skupaj. To je bil čas, ko nihče ni delal, bila sva z družino … Imela sva to priložnost, da sva skupaj, in rezultati: še bližje sva si."

Hugh je marca v intervjuju za People dejal, da si s 64-letno Deborro vzameta čas drug za drugega in da se vedno učita drug od drugega. "Vedno se učiva in ljudje se spreminjamo. Tudi, če sva skupaj 25 let, se moraš ves čas resetirati," je takrat dejal. "Vedno se ji do solz nasmejim, kako zelo je smešna in kako neverjetna je in kako pametna je. Dlje kot traja (najin zakon), tem bolje je."