Hugh Jackman praznuje 25 let zakona: Ljubim te iz dna srca

52-letnik in 65-letnica sta se spoznala na snemanju avstralske televizijske oddajeCorrellileta 1995. Hitro sta se zaljubila in se že naslednje leto poročila v Melbournu. Imata dva posvojena otroka,Oscarja inAvo.

V zapisu je Hugh spregovoril tudi o njuni družini: "Zabava, navdušenje in pustolovščine so s teboj samo še zabavnejše in razburljivejše. Večno bom hvaležen, da si lahko deliva ljubezen in svojo družino. Šele na začetku sva. Deb, ljubim te iz dna srca!"