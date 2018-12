Hugh Jackman se odpravlja na svetovno turnejo

Hugh Jackmanbo na turneji predstavljal še nekaj drugih uspešnic iz filmov in Broadwaya. V Evropi bo izvedel 12 nastopov - začel bo 13. maja v Hamburgu, nastopil pa bo še v Švici, Franciji in Veliki Britaniji. V ZDA je napovedal 22 nastopov.

Filmski muzikal Največji šovmen (The Greatest Showman) je kljub mlačnim odzivom kritikov presegel pričakovanja ter beležil uspeh na blagajnah kinematografov, glasba iz filma pa se je povzpela na vrhove glasbenih lestvic.

Muzikal Največji šovmen pripoveduje o šovmenu in poslovnežu iz 19. stoletja P.T. Barnumu. Ustanovil je cirkus Barnum in Bailey Circus in mnogi mu pravijo kar "oče šovbiznisa". Zaslovel je s predstavo The Barnum and Bailey Greatest Show on Earth.

Režijo filma podpisuje Michael Gracey, v njem pa so zaigrali še Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Michelle Williams, Fredric Lehne, Yahya Abdul-Mateen II in Jamie Jackson.