Hugh Jackman težko sprejema dejstvo, da njegova hči odrašča

Hugh in Deborra-Lee imata enega najtrdnejših zakonov v Hollywoodu in sta po 27 letih skupnega življenja še vedno zaljubljena. 54-letni zvezdnik je nedavno razkril, da sta imela z ženo zelo različne predstave o starševstvu, ko sta posvojila prvega otroka.

Težave z Avinim izhodom naj bi se začele s koncem šole. "Čez eno leto bo maturirala in celo Hugh ve, da tega ne more ustaviti," je povedal družinski prijatelj. "Hugh se spopada z dejstvom, da njegova punčka odrašča. Ava je bila vedno očkova punčka, zato ve, da mora biti z njim nežna. Njena mama pa ji je dala dober nasvet, da naj si najprej zasluži zaupanje, zato naj bo previdna pri svojih dejanjih," je še razkril vir.

"Imela sva res različne predstave o starševstvu, o tem pa se nisva nikoli vnaprej pogovarjala. Samo domnevala sva: rada se imava, ne kregava se, vse bo v redu!" je nekoč dejal Hugh, ki se je z Deborah poročil le leto dni po srečanju na snemanju avstralske drame Corelli leta 1995.

Poleg Ave imata še sina Oscarja, skupaj z otrokoma pa sta se morala v preteklosti spoprijemati z zlobnimi govoricami, ki ju spremljajo že skoraj tri desetletja. V njun zakon so verjeli le redki, razlog za to pa je velika starostna razlika med zakoncema, saj je Deborra 13 let starejša od soproga, a sta dokazala, da ljubezen ne pozna starostnih omejitev.