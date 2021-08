Hugh Jackman v objemu mame, ki ga je zapustila pri osmih letih

Hugh je za avstralsko revijo Who januarja 2018 mamin nenaden odhod označil za "travmatičnega". Upal je, da se bo nekega dne vrnila. Hugh je bil star komaj osem let, ko ga je njegova mama Grace zapustila in odšla brez besed. V poznih 70. letih je zapustila Avstralijo in se vrnila v svojo domovino Anglijo, za seboj pa pustila moža Christopher Jackman, ki je sam vzgajal njune otroke. Po ločitvi sta Hughovi sestri, Zoe in Sonya, odšli živeti z Grace v Veliko Britanijo, Hugh in njegovi bratje, Ian in Ralph, pa so ostali v Sydneyju pri očetu. Potem ko je njegova mama zapustila njihov dom, jo je Hugh videl približno "enkrat na leto". Šele ko je bil star 12 ali 13 let, je začutil, da se njegova mama ne bo nikoli vrnila. Decembra 2012 je za avstralski program 60 Minutes povedal, da se po vseh teh letih še vedno živo spominja "jutra, ko je odšla".

"Spomnim se, da je imela brisačo okoli glave in se je poslovila. Verjetno je bil to način, kako se je poslovila," je rekel in dodal, da ko se je vrnil iz šole, ni bilo v hiši nikogar. Dodal je še: "Naslednji dan je prišel telegram iz Anglije. Mama je bila tam. In potem je bilo to to. Oče je vsak večer molil, da bi se mama vrnila."

Hugh je nekoč za The Australian Women's Weekly povedal: "Vem, da se to morda sliši čudno, ampak nikoli nisem čutil, da me mama ne bi imela rada." Se je spominjal svojega otroštva in dodal, da je po njegovem rojstvu mama bila v bolnišnici, saj je trpela zaradi poporodne depresije.

Na srečo čas celi (skoraj) vse rane in Hugh in njegova mama sta se znova srečala in zgladila vse, kar jima je stalo na poti do dobrega odnosa. Oktobra 2011 je slavni igralec za časnik The Sun povedal: "Zdaj imam 43 let in zagotovo sva sklenila premirje, kar je pomembno. Vedno sem bil precej povezan z mamo. Z njo imam dober odnos."