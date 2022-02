Hugh Jackman žaluje za pokojnim soigralcem in dolgoletnim prijateljem

Hugh Jackman žaluje za dobrim prijateljem in soigralcem, brazilskim umetnikom Isaacom Bardavidom . Skupaj sta sodelovala pri filmskem projektu Wolverine , Bardavid je posodil glas liku, ki ga je upodobil Jackman, sodeloval pa je pri mnogih filmih Marvelove franšize.

Jackman je ob slovesu od kolega, ki je umrl v 92. letu na družbenih omrežjih objavil tudi posnetek, na katerem sta v prijateljskem objemu. ''Isaac Bardavid. Kakšna legenda. Kakšno življenje in zapuščina. Kakšen glas!'' je zapisal ob posnetku.

Igralca sta se v živo spoznala marca leta 2017, ko sta gostovala v brazilskem televizijskem šovu The Noite com Danilo Gentili. Takrat sta se pred kamerami objela, nato pa se je Jackman skoraj spustil na kolena in se priklonil Bardavidu. Ta je umrl zaradi emfizma, novico o njegovi smrti pa je v javnost prenesel njegov vnuk.