Hugh Jackman zapel v družbi Pink in njene 14-letne hčerke

Pink in njena hčerka Willow sta se pridružili igralcu Hughu Jackmanu na odru njegove predstave From New York, with Love. Mati in hči sta skupaj z zvezdnikom zapeli pesem A Million Dreams iz filma Največji šovman, ki jo v originalni izvedbi skupaj z Jackmanom pojeta še Michelle Williams in Ziv Zaifman, ter pevkino uspešnico Who Knew. 14-letna Willow, ki je nosila rdečo obleko, je pri refrenu materine pesmi iz leta 2006 prevzela glavni vokal.
Nastop trojice je požel veliko pozornosti in pohval, na družbenem omrežju pa ga je objavila tudi 46-letna pevka, med komentarji pa se je oglasil tudi učitelj petja Eric Vetro."No, to je nadarjena družina! Willow, res imaš materin magičen in močan glas v genih," je zapisal.
Jackman je nastop s pevko, katere velik oboževalec je, napovedal že pred mesecem."Imel sem nekaj krasnih gostov, a se zelo veselim, da bom imel zares zares zares posebno gostjo. Na odru bom čisto prevzet, saj sem velik oboževalec," je napovedal v videu, ki ga je delil na družbenem omrežju, nato pa se pošalil:"Verjamem, da ste že slišali zanjo, imenuje se Pink."
