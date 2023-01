Hugh Jackman: Zavedam sem, da sem včasih prezaposlen sam s sabo

Hugh Jackman je v oddaji The Late Show voditelju Stephenu Colbertu pojasnil, kako ga je vloga v filmu Sin spremenila: "Zaradi tega sem zdaj drugačen starš. Mislim, da si bolj dovolim, da sem pred njimi ranljiv. Rečem jima stvari, kot so: "Nisem prepričan." "Zavedam se, da sem včasih preveč zaposlen sam s sabo."

V drami Sin spremljamo Petra, ki ga igra Jackman, čigar življenje z natrpanim urnikom in novorojenčkom se obrne na glavo, ko pred njegova vrata vstopi nekdanja žena, ki se želi z njim pogovoriti o duševnih težavah njunega sina Nicholasa. Zgodba je zvezdnika navdihnila, da je bolj iskren s svojima dvema otrokoma. "Ko z njima ne komuniciram, ker si mislim, da ju z nečim ne želim obremenjevati, to ni v pomoč. Sedaj sem začel govoriti: "Hej otroka, žal mi je, če imata občutek, da sem odsoten. Resnično sem živčen zaradi nečesa, če sem se razburil, to ni povezano z vama."" Dodal je, da 22-letni Oscar in 17-letna Ava cenita dejstvo, da z njima več komunicira.