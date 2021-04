Hugha Jackmana je na oskarjih navdušil govor Tylerja Perryja

Zvezdnik akcijskega filma Wolverineje po Instagramu nagovoril Perryja in ga povabil, da ob kosilu predebatirata, kako uvesti spremembe v zabavni industriji. “Na včerajšnjih oskarjih je bilo veliko izjemnih trenutkov, ampak en se me je še posebej dotaknil. Ko je Tyler govoril o srečanju na sredini, sem dobesedno kričal v televizijo, da sem jaz tisti, ki bom stopil na sredino,” je povedal Jackman.

Igralec in režiser Tyler Perry je na oskarjih prejel humanitarno nagrado Jean Hersholt, v svojem govoru pa je povedal ganljivo zgodbo o brezdomki, ki ga je pred več kot desetimi leti prosila za pomoč.“Segel sem v svoj žep, da bi ji dal denar, ona pa me je vprašala, ali imam kakšne čevlje. To me je v trenutku ustavilo, saj sem se spomnil na čase, ko sem bil tudi sam brezdomec in sem imel le en par čevljev, ki so bili na peti uničeni,” se je Perry spominjal pretresljivega dogodka. Ženska mu je takrat priznala, da je mislila, da bo jezen nanjo, ker ga prosi za pomoč, on pa ji je odgovoril: “Kako bi bil jezen nate, ko pa sem včasih bil ti?”

51-letni mogotec se je nato zahvalil svoji mami, ker ga je naučila, da se ljudi ne obsoja, in nadaljeval:“Zavračam sovražnost do nekoga zgolj zato, ker je Mehičan, temnopolt ali član skupnosti LGBTQ. Zavračam sovraštvo do nekoga zgolj zato, ker je policist. Zavračam sovraštvo do nekoga zgolj zato, ker je Azijec.”

Oskarja je Perry posvetil vsem, ki mu bodo na poti zavračanja sovraštva stopili naproti. “Kajti tam, kjer se zgodi zdravljenje, se zgodi pogovor, tam se zgodijo spremembe–to se zgodi na sredini. Tistemu, ki se želi z mano srečati na sredini, kjer bo zavrnil sovraštvo, posplošene obsodbe in pomagal nekomu, da se postavi na noge, je torej namenjena ta nagrada," je zaključil.

In Hugh Jackman je človek, ki se je s Perryjem pripravljen “srečati na sredini”. 52-letni avstralski igralec se je Perryju zahvalil za navdihujoč govor: “Hvala ti za navdih, hvala za vse, kar delaš, hvala za tvoje vodstvo. Resnično upam, da te bom 'srečal na sredini'. Pojejva obrok, ki ga bom jaz pripravil, in se pogovoriva o stvareh, ki jih je treba narediti, ker je to, kar počneš, osupljivo in navdihujoče.”