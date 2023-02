Hulk Hogan ni paraliziran, fotografi so ga ujeli med hojo v domači soseski

Fotografi so pred kratkim v objektive ujeli nekdanjega rokoborca in igralca Hulka Hogana med hojo po domači soseski Clearwater na Floridi, kjer je obiskal prodajalno za motorna vozila, in tako utišali govorice, da je zvezdnik po operaciji hrbtenice paraliziran. 69-letnik si je med hojo pomagal s palico, da se je lažje vrnil do lastnega vozila.

Hulk Hogan se je odpravil do prodajalne motornih vozil v domači soseski na Floridi in tako zavrnil govorice, da je po operaciji hrbtenice paraliziran. Zvezdnik si je med hojo od avtomobila do prodajalne pomagal s palico, ki jo je držal v desni roki, nekaj pozornosti pa je namenil tudi oboževalcem v bližini, ki jim je pomahal, ob tem pa palico prestavil v levo roko.

icon-expand Hulk Hogan FOTO: Profimedia

Pri obisku prodajalne se mu je pridružil tudi sin Nick, ki je v roki nosil dokumentacijo in registrsko tablico vozila, oče in sin pa sta se pred vozilom tudi objela, nato pa vstopila in odpeljala.

icon-expand FOTO: Profimeda icon-chevron-left icon-chevron-right

Hogan, čigar pravo ime je Terry Gene Bollea, je bil ležerno oblečen v črno majico z napisom, temno modre kavbojke, črne superge, nosil je črna sončna očala in svojo značilno bandano. Hogan se je tokrat pojavil v javnosti prvič po operaciji hrbtenice, njegov tiskovni predstavnik pa je pred tem že potrdil, da se zvezdnik počuti dobro, njegovo okrevanje pa poteka brez zapletov.