Hulk Hogan se je poročil s 45-letno Sky Daily

Kot je razkril vir blizu neveste, naj bi bil njen poročni prstan vreden pol milijona evrov. Hogan, katerega pravo ime je Terry Gene Bollea, je nosil tradicionalni črni smoking, na katerem je imel pripet majhen šopek belega cvetja, namesto kravate je izbral metuljčka, videz pa je dopolnil z zanj značilno naglavno ruto.

"To je bila intimna poroka," je povedal vir in dodal: "Nihče od njiju ni želel pretiravati. Želela sta le manjši krog najbližjih ljudi, pred katerimi sta si izpovedala ljubezen in se zavezala drug drugemu." Najstarejša Hoganova hči Brooke se poroke ni udeležila, med zbranimi pa so opazili njegovega sina Nicka. Vsi trije otroci Dailyjeve so bili prisotni.