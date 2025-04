Humorist o igralkinem odzivu na skeč: Je povsem upravičen

Humoristi so od originalnih likov ohranili zgolj lik Chelsea, ki ga upodablja Wood, v ostalih vlogah pa so bili politiki. Sarah Sherman si je za to vlogo nadela zobno protezo, s tem pa močno razžalila britansko igralko. "Skeč se mi je zdel zloben in nesramen," je dejala Woodova, ki ji ni bilo do smeha.