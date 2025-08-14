Hunter Biden odgovoril Melanii Trump na grožnjo s tožbo: 'J**** to'

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna , Hunter Biden , je odgovoril ameriški prvi dami Melanii Trump , ki mu je zagrozila s tožbo v vrednosti več kot milijardo dolarjev (več kot 850 milijonov evrov). Hunter je v enem od nedavnih intervjujev s filmskim ustvarjalcem Andrewom Callaghanom namreč zatrdil, da je Melanio zdajšnjemu predsedniku Donaldu Trumpu predstavil pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein .

Melaniina ekipa je tožbo pogojevala s Huntrovim opravičilom. "J**** to! To se ne bo zgodilo," je Biden dejal v novem pogovoru s Callaghanom. Ob tem se je še naprej skliceval na izjave novinarja Michaela Wolffa, ki je pred kratkim za Daily Beast spregovoril o domnevnih povezavah Melanie, Donalda in Jeffreyja. Po grožnji s pravnimi posledicami je medij prispevek v celoti izbrisal.

"Mislim, da te grožnje s tožbo ne pomenijo nič drugega kot odvračanje pozornosti, ker ne gre za to, kdo je koga komu predstavil. Ne vem, kako bi to sploh lahko bilo obrekovanje," je dejal Biden. "Dejstvo je, da gre za stotine, če ne tisoče mladoletnikov, otrok, ki jih je posilil Jeffrey Epstein," je še povedal in dodal, da gre po njegovem mnenju pri grožnji s tožbo za odvračanje pozornosti, Trumpove in njegovo ekipo pa označil za nasilneže. "Mislijo, da me bo milijarda dolarjev prestrašila ..." je še pripomnil.