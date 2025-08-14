Svetli način
Hunter Biden odgovoril Melanii Trump na grožnjo s tožbo: 'J**** to'

Washington, 14. 08. 2025 21.17 | Posodobljeno pred 41 minutami

Hunter Biden se ne namerava opravičiti ameriški prvi dami Melanii Trump zaradi njegovih besed, da je Melanio Donaldu Trumpu predstavil spolni prestopnik Jeffrey Epstein. "J**** to! To se ne bo zgodilo," je dejal. Z opravičilom je pravna ekipa Melanie namreč pogojevala tožbo, vredno več kot milijardo dolarjev.

Sin nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna, Hunter Biden, je odgovoril ameriški prvi dami Melanii Trump, ki mu je zagrozila s tožbo v vrednosti več kot milijardo dolarjev (več kot 850 milijonov evrov). Hunter je v enem od nedavnih intervjujev s filmskim ustvarjalcem Andrewom Callaghanom namreč zatrdil, da je Melanio zdajšnjemu predsedniku Donaldu Trumpu predstavil pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein

Melania Trump je Huntru Bidnu zagrozila s tožbo v vrednosti milijarde dolarjev.
Melania Trump je Huntru Bidnu zagrozila s tožbo v vrednosti milijarde dolarjev. FOTO: Profimedia

Melaniina ekipa je tožbo pogojevala s Huntrovim opravičilom. "J**** to! To se ne bo zgodilo," je Biden dejal v novem pogovoru s Callaghanom. Ob tem se je še naprej skliceval na izjave novinarja Michaela Wolffa, ki je pred kratkim za Daily Beast spregovoril o domnevnih povezavah Melanie, Donalda in Jeffreyja. Po grožnji s pravnimi posledicami je medij prispevek v celoti izbrisal.

"Mislim, da te grožnje s tožbo ne pomenijo nič drugega kot odvračanje pozornosti, ker ne gre za to, kdo je koga komu predstavil. Ne vem, kako bi to sploh lahko bilo obrekovanje," je dejal Biden. "Dejstvo je, da gre za stotine, če ne tisoče mladoletnikov, otrok, ki jih je posilil Jeffrey Epstein," je še povedal in dodal, da gre po njegovem mnenju pri grožnji s tožbo za odvračanje pozornosti, Trumpove in njegovo ekipo pa označil za nasilneže. "Mislijo, da me bo milijarda dolarjev prestrašila ..." je še pripomnil.

Dokazov, ki bi potrjevali trditev, da je Melanio in Donalda Trumpa predstavil Epstein, ni, je pa bil ameriški predsednik pred leti Epsteinov prijatelj. A sta se po Trumpovih navedbah sprla v začetku tisočletja.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajki
14. 08. 2025 21.57
Za Melanijo bi sojenje bila katastrofa, vsa njena zgodovina bi bila javna
ODGOVORI
0 0
Pajki
14. 08. 2025 21.56
+1
Jaz verjamem Bidnu
ODGOVORI
1 0
Odisej25.
14. 08. 2025 21.53
+3
En človek danes tukaj cel dan več kot deset variant.😂 Neverjetno.
ODGOVORI
4 1
mario7
14. 08. 2025 21.40
-8
Kaj ni lovec za rešetkami?
ODGOVORI
3 11
Victoria13
14. 08. 2025 21.39
-3
Pa ta Hunter bi moral sedet, pa ga je očka oprostil!
ODGOVORI
8 11
yolli
14. 08. 2025 21.35
-2
Toži naj ga !! Pa da vidmo kdo ima....
ODGOVORI
8 10
_endrug
14. 08. 2025 21.35
-7
******
ODGOVORI
2 9
myomy
14. 08. 2025 21.26
-4
Kdo je pa Macronu predstavil Brikito?
ODGOVORI
7 11
myomy
14. 08. 2025 21.52
-7
Je rekla: "Ta bi pa bila zate. Ga dobro poznam."
ODGOVORI
0 7
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 21.23
-4
Biden junior mi je čedalje bolj všeč. Tako govori moški "s prašniki". Bravo.
ODGOVORI
15 19
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 21.25
+5
Če bo prišlo do sojenja, bo super, ker se bo moralo potem na sodišču privleči ven vse, kar bi trampelj tako rad skril.🤣
ODGOVORI
20 15
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 21.27
+1
In tole bi bilo res super maščevanje Hunterja Bidna za vse, kar je trampelj počel njegovemu očetu v času njegovega mandata in tudi na Hunterjev račun. Lahko rečem le - ODLIČNO!
ODGOVORI
16 15
Stojadina-sportiva
14. 08. 2025 21.29
-5
Podobno se brani z kletvicami, od tod ti simpatija ane.
ODGOVORI
8 13
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
14. 08. 2025 21.31
-10
Zare vemo, da so ti drogerasi vsec… 😂😂😂🤣🤣 Pa namo pozdravi. 😘
ODGOVORI
4 14
Port__CN
14. 08. 2025 21.34
+6
Drži ,začel je žagati glavni steber . Po moje ima dobro dokumentirano, drugače ne bi začel !
ODGOVORI
10 4
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 21.42
+11
hehehhehe,... spet brezvezno russofilsko kruljenje tja v tri krasne
ODGOVORI
13 2
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 21.44
+9
Port,... ne glede na to, ali ima dokumentirano, ali ne,.... bi bil sodni postopek odprt, in dokazni postopek bi stekel. Mediji bi se na glavo postavljali pred sodnijo, zadeva bi bila pa za oba trampeljna skrajno zoprna. Po mojem bi zelo hitro prišlo do "izvensodne poravnave".
ODGOVORI
11 2
Zmaga Ukrajini
14. 08. 2025 21.48
+8
Ti, proti korupciji, pozdravi prfoksa slovenštine, če ga gdaj vidš. Namenoma napišem tako, da boš celo ti razumel. Ostala russofilijada pa.... vem, da vas skrajno peće taka novica, ampak saj bo...
ODGOVORI
10 2
