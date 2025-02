Hunter Schafer v novem potnem listu označena za moškega: Bila sem šokirana

Ameriška zvezdnica Hunter Schafer je na enem od snemanj v tujini izgubila svoj potni list. Ob prejemu novega pa je bila presenečena, saj so jo označili za moškega. "Preprosto si nisem mislila, da se bo to dejansko zgodilo," je dejala igralka, ki krivdo za to pripisuje Donaldu Trumpu. Ta je že prvi dan svojega drugega mandata namreč podpisal ukaz, da sta spola zgolj dva in da spola, zabeležena ob rojstvu, ni mogoče spreminjati.