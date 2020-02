'Hvala, ker se nisi prikazala na večerjo'

IgralkaSarah Michelle Gellarse je na Instagramu zahvalila prijateljiciLeslie. V objavi je 42-letna igralka razkrila, kako se je začela njena ljubezenska zgodba z igralcem Freddie Prinze Jr., ki šteje že dvajset let. Vsi trije so bili zmenjeni za večerjo, toda prijateljica je zamudila let, igralca sta se vseeno odločila, da se srečata in rodila se je ljubezen.

"Pred 20 leti bi se morala s prijateljico in Freddijem dobiti na večerji. Toda prijateljica je zgrešila let. Kljub temu sva se s Freddijem odločila, da se srečava in rečeva kakšno. Zdaj sva skupaj 20 let, od tega 17 poročenih in imava dva otroka. Še vedno se vračava v isto restavracijo. Hvala Leslie, da se nisi prikazala na večerjo," je hudomušno zapisala igralka na Instagramu.

Sarah je sicer svojega bodočega moža spoznala že leta 1997 na snemanju najstniškega grozljivega filma Vem, kaj ste storili lansko poletje, vendar je do 'usodne' večerje prišlo leta 2000. Aprila 2001 sta se zaročila, nato pa se 1. septembra 2002 poročila v Mehiki. Poročni obred je vodil kar Adam Shankman, režiser, s katerim je sodelovala pri slavni seriji Buffy – Izganjalka vampirjev.

Slavna zakonca imata dva otroka, hčerko Charlotte Grace Prinze, rojeno 2009, ter sina Rockyja Jamesa Prinzea, ki se je rodil leta 2012.