'Hvala, ker si bil poleg mene ob živčnih zlomih sredi noči'

Čeprav je za glasbenico Ariano Grande s kariernega vidika več zelo uspešnih let, pa je v zasebnem življenju večkrat bila boleče bitke. Lani je namreč umrl njen bivši fant Mac Miller , istega leta je tudi propadla njena zaroka s Petom Davidsonom , zaznamoval pa jo je tudi bombni napad na enem od njenih koncertov leta 2017 , ki je za sabo pustil kar 22 mrtvih. Eden od teh, ki ji je ob hudih trenutkih stal ob strani pa je zagotovo njen menedžer Scooter Braun , ki pa se je svoji 'varovanki' poklonil na Instagramu in pohvalil njeno moč.

Objavil je namreč posnetek, na katerem Ariano drži v objemu in ji šepeta v uho. V zapisu ob posnetku je pohvalil njene delovne navade in moč, na kar se je zvezdnica odzvala s hvaležnostjo. "Počakaj, ta video. Jočem. Ne morem še ubesediti, kako se počutim. Vendar se zahvaljujem tebi in Allison Kaye za vse kar sta storila, da sta mi pomagala priti do cilja," je zapisala in poleg pripisala, da ga zelo ceni kot prijatelja in menedžerja. "Hvala, ker si bil poleg mene ob vzponih in padcih, ob zmagah in živčnih zlomih sredi noči," je potem še dodala.

Pevka pa je v preteklosti spregovorila tudi o posttravmatski stresni motnji, ki jo je utrpela, potem ko je leta 2017 na njenem koncertu v britanskem Manchestru eksplodirala bomba, ki jo je sprožil samomorilski napadalec in je tako ubil 22 obiskovalcev koncerta. Braun se tako zaveda, koliko poguma je morala zbrati, da se je s tem soočila in je tako omenil tudi Arianine temačne čase. "Uspelo ti je. Poznam vse težke noči. Poznam vso bolečino in trpljenje. Spomnim se vseh najinih pogovorov ter vem tudi, da te je tvoja odločnost in tvoja moč spravila iz tega," je zapisal in na koncu še dodal, da je čudovita.