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Tuja scena

'Hvala, ker ste majhno državo postavili v središče sveta'

San Francisco, 02. 07. 2026 09.51 pred 7 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Amra in Edin Džeko

Reprezentanca Bosne in Hercegovine, ki je s svojo srčnostjo in borbenostjo osvojila srce marsikaterega gledalca letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, se je poslovila s tekmovanja. Ob zaključku zgodbe se je na spletu oglasila žena kapetana Edina Džeka in delila čustven zapis ekipi, ki je ime majhne države ponesla v svet.

Amra Džeko, soproga kapetana nogometne reprezentance Bosne in Hercegovine Edina Džeka, je na Instagramu delila zapis, ki ga je prvotno objavil vplivnež Adi Bebanić. Čustveno sporočilo bosanski ekipi se je glasilo: "Kako se sploh posloviš od nečesa, česar nočeš končati? Danes zvečer se je žoga ustavila. Rezultati so povedali svoje. Prvenstvo je končano."

Amra in Edin Džeko
Amra in Edin Džeko
FOTO: Profimedia

"Toda najlepša stvar, ki ste nam jo dali, se nocoj ne konča. Hvala vam, ker ste majhno državo postavili v središče sveta. Ker ste ime Bosne in Hercegovine izgovarjali s spoštovanjem. Ker ste pokazali, da država ni nujno velika, da je ogromna." V nadaljevanju je bilo v zapisu, ki ga je delila Džekova boljša polovica, zapisano še: "Smo majhna država. Država, ki je prevečkrat jokala. Država, iz katere odhaja več ljudi, kot se jih vrača."

"Država, ki je pogosto razdeljena, se prepira in pozablja, koliko je vredna. In potem ste prišli vi in v samo nekaj tednih naredili tisto, česar nihče drug ni uspel narediti že leta. Poskrbeli ste, da smo pozabili na vse razlike, da se nismo več spraševali, kdo je kdo, da se nismo šteli, da smo preprosto ljudje, ki dihajo z istimi pljuči in ljubijo isto zastavo."

Džekova soproga je na Instagramu delila tudi nekaj utrinkov iz San Francisca, kjer sta moči za očeta držala tudi njegova otroka. Proste trenutke je družina izkoristila za ogled nekaterih znamenitosti, med drugim tudi priljubljenega mostu Golden Gate.

Edin Džeko Amra Džeko bosna in hercegovina svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI1

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patriot11
02. 07. 2026 09.59
Imate veliko srce, kar pogumno novim zmagam naproti.
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