'Hvala, ker ste majhno državo postavili v središče sveta'

Amra Džeko , soproga kapetana nogometne reprezentance Bosne in Hercegovine Edina Džeka , je na Instagramu delila zapis, ki ga je prvotno objavil vplivnež Adi Bebanić . Čustveno sporočilo bosanski ekipi se je glasilo: "Kako se sploh posloviš od nečesa, česar nočeš končati? Danes zvečer se je žoga ustavila. Rezultati so povedali svoje. Prvenstvo je končano."

"Toda najlepša stvar, ki ste nam jo dali, se nocoj ne konča. Hvala vam, ker ste majhno državo postavili v središče sveta. Ker ste ime Bosne in Hercegovine izgovarjali s spoštovanjem. Ker ste pokazali, da država ni nujno velika, da je ogromna." V nadaljevanju je bilo v zapisu, ki ga je delila Džekova boljša polovica, zapisano še: "Smo majhna država. Država, ki je prevečkrat jokala. Država, iz katere odhaja več ljudi, kot se jih vrača."

"Država, ki je pogosto razdeljena, se prepira in pozablja, koliko je vredna. In potem ste prišli vi in v samo nekaj tednih naredili tisto, česar nihče drug ni uspel narediti že leta. Poskrbeli ste, da smo pozabili na vse razlike, da se nismo več spraševali, kdo je kdo, da se nismo šteli, da smo preprosto ljudje, ki dihajo z istimi pljuči in ljubijo isto zastavo."

Džekova soproga je na Instagramu delila tudi nekaj utrinkov iz San Francisca, kjer sta moči za očeta držala tudi njegova otroka. Proste trenutke je družina izkoristila za ogled nekaterih znamenitosti, med drugim tudi priljubljenega mostu Golden Gate.