'Hvaležna sem, da ga imam v življenju'

Zapeljiva avstralska pevka Kylie Minogue ima še vedno oči samo za svojega moškega Paula Solomonsa. Kljub temu da se je pevka na ljubezenskem področju že neštetokrat opekla, je odločena, da bo ljubezen zmagala. Ko so leta 2016 v medije prišle govorice, da jo njen dvajset let mlajši ljubimec, igralec Joshua Sasse, vara, za zvezdnico ni bilo lahko obdobje, kmalu po tem sta šla narazen in pevka se je zakopala v delo.

Nato pa ji je pot znova prekrižal Paul, 43-letni kreativni direktor britanske revije GQ, s katerim se je spogledovala leta 2015 in stari plamen ljubezni je očitno oživel. Maja je na svoji zabavi za 50. rojstni dan z zgovornim poljubom nujno ljubezen tudi uradno potrdila.

V nedavnem intervjuju je pevka tako ponosno povedala, da je njuna ljubezen popolnoma drugačna od prejšnjih razmerij ter da kljub temu, da sta oba zelo zaposleni osebi, s tem nimata težav: "Vedno je v mojih mislih. Hvaležna sem, da ga imam življenju."