'Hvaležna sem, ker sem sploh še živa'

26-letna pop glasbenica Demi Lovato je novembra letos uspešno zaključila svojo trimesečno rehabilitacijo, na katero je pristala, potem ko je zaradi predoziranosti skoraj umrla. Od trenutka, ko je bila izpuščena na prostost, so številni tuji tabloidi polnili naslovnice z novicami o tem, kaj zvezdnica počne po okrevanju in kaj naj bi v resnici botrovalo njeni zasvojenosti z alkoholom ter prepovedanimi substancami. Demi, ki je pred kratkim potrdila, da dela 'čistko med prijatelji', in da se namerava v prihodnje družiti le s tistimi ljudmi, katerih energija ustreza njeni – torej z ljudmi, ki skrbijo zase, za svoje zdravje in kariero, se je odločila na svojem Twitterju deliti zapise, s katerimi je zatrla skoraj vse do sedaj napisane novice o njej.

V tvitih, ki so sledili, je nadaljevala: ''Če bom začutila, da mora javnost vedeti kaj o meni, bom to sporočila sama. Sicer pa prenehajte pisati o mojem okrevanju, ker je to samo moja stvar in od nikogar drugega. Zdaj sem trezna in hvaležna, ker sem živa, zdaj skrbim zase.''

26-letnica ni posebej izpostavila nobenega tabloida, ki naj bi ji s svojim poročanjem storil krivico, temveč je nadaljevala: ''Nekega dne bom povedala, kaj se je v resnici zgodilo, zakaj se je zgodilo in kakšno je pravzaprav moje življenje ... Do takrat pa prosim, da me ne sprašujete o tem in si ne izmišljujete stvari, o katerih ne veste nič. Še vedno potrebujem čas in osebni prostor, da se pozdravim. Katerikoli 'vir' vam bo prodajal informacije o meni in mojem življenju, zagotovo ni del mojega življenja. Vsi vaši 'viri' so lažni.''