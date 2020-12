Ian McKellen več kot navdušen, da se je cepil proti koronavirusu

Simpatični igralec Ian McKellen je navdušen, da spada med prve srečneže, ki so že prejeli cepivo zoper koronavirusa. Igralca so med prejetjem cepiva tudi fotografirali in čeprav ima na obrazu zaščitno masko, je videti, da je zelo zadovoljen.

Upokojenec, ki spada med bolj ogrožene posameznike v času epidemije covid-19 se je pridružil stotinam Britancem, starejših od 80. let, ki so cepivo že prejeli. Ko je prejel cepivo, je pohvalil zdravstveno osebje in povedal, da bi jih zaradi veselja najraje objel, a ve, da to trenutno ni mogoče:"Danes je prav poseben dan. Počutim se zelo evforično. Čez nekaj dni, ko bo cepivo že povsod po mojem telesu, se bom vrnil in vse objel," je povedal legendarni zvezdnik in dodal:"Če je to dovoljeno? Saj ne vem več."

"Vsak, ki je živel tako dolgo kot jaz, je živ, ker je že imel vsa predhodna cepljenja. Ne cepimo se samo zase, cepimo se tudi zaradi ljudi okoli nas, za ljudi, ki jih imamo radi. In ja, cepljenje je brez bolečine. Vesel sem, da sem lahko spoznal zdravstvene delavce in se jim tudi osebno zahvalil za vse, kar delajo za nas v teh težkih časih," je še povedal Ian, piše britanski Mirror.

Igralec je pozval tudi vse ostale ljudi, da naj se cepijo, saj bomo le tako lahko kmalu spet imeli svet kot ga poznamo. "Cepljenje priporočam vse in sem zelo vesel, da sem ga sam že prejel."