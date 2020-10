Ian Ziering hvaležen za vse izkušnje iz serije Beverly Hills 90210

"90210, o moj bog! To je darilo, ki ga še danes občudujem! Povsod me poznajo in me pozdravljajo. Steve Sanders mi je dal veliko. Zelo cenim svoj čas, ki sem ga preživel na snemanju in odnose s soigralci, ki sem jih ustvaril in jih negujemo še danes," je povedal o svoji desetletni izkušnji snemanja serije.

"Sem najsrečnejši moški v Hollywoodu,"je dodal Ziering, ki sodeluje v znanstvenofantastični drami Swamp Thing. "Že zgodaj sem se naučil, da je zavrnitev nekaj, s čimer se moraš spoprijeti kot igralec. Imeli bi srečo, če bi dobili vsako vlogo, za katero ste bili na avdiciji. Naučil sem se tudi, da sta živčnost in vznemirjenost nujni. A to moraš jemati kot nekaj pozitivnega."