Zlatan Ibrahimović do San Rema kar s štopom

Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je dodobra popestril dogajanje, ki spremlja priljubljeni italijanski glasbeni festival. Tokrat je na poti do prizorišča naletel na oviro - gnečo na avtocesti. Švedu se je mudilo, da pravočasno ujame začetek prireditve v San Remu, zato je zapustil avto in v slogu štoparja na avtocesti presedlal na motocikel.

Zlatan Ibrahimovićje bil namreč eden od moderatorjev festivala v Liguriji. Tam ga je občinstvo na enem od večerov že nestrpno pričakovalo. Zaradi gneče je prišel z zamudo, okrog 23. ure, o čemer so poročali tudi italijanski mediji. "Ni bil prav dober voznik,"je o svojem rešitelju na motorju povedal priljubljeni nogometaš, ki je dodal, da je ponudil tudi, da bi sam sedel za krmilo, a ga voznik ni spustil predse. Franco, tako je bilo motociklistu ime, je Ibrahimovića peljal kar 60 kilometrov, na koncu pa priznal, da je tipičen nedeljski voznik in da je po naključju sploh prvič na avtocesti z motorjem. Zato je bil nekoliko počasnejši in bolj previden.

icon-expand Zlatan Ibrahimović je navdušil na odru San Rema. FOTO: Profimedia

Zastoj, v katerem je obtičal Ibrahimovićev avto, je bil posledica hude prometne nesreče. In Šved si je pomagal z iznajdljivostjo, da je izpolnil svoje obveznosti na festivalu. Do besede je prišel tudi Franco, ki je medijem povedal, da je, preden je začel skupno pot z nogometašem, poklical ženo in ji to povedal, a mu slednja ni verjela.

Ibrahimović v San Remu sodeluje kot moderator in vsaj v tisku je bil za novo vlogo zelo pohvaljen. Preizkusil se je tudi že kot pevec. Trenutno ima Šved čas za takšno početje, saj zaradi poškodbe ne more igrati za svoj Milan. Sanremski festival se danes z velikim finalom zaključuje, na odru se bo tako zvrstilo vseh 26 t. i. zmagovalcev preteklih večerov (Campioni) in izvedlo tekmovalne pesmi. Na podlagi glasovanja gledalcev ter točk, ki so si jih glasbeniki nabrali v minulih večerih, bodo nato naznanili tri finaliste letošnjega festivalskega dogajanja, ki bodo ponovno predstavili svoje skladbe, temu pa bo sledilo še eno glasovanje, ki bo razkrilo, kdo bo veliki zmagovalec 71. festivala italijanske kancone. Zmagovalec bo tudi zastopal Italijo na letošnji Evroviziji.

Kot je objavljeno na spletni stran festivala, so se v vrh lestvice točkovanja po tretjem večeru od prvega do tretjega mesta uvrstili Ermal Meta, ki se sicer predstavlja s tekmovalno skladbo Un milione di cose da dirti, Annalisa, ki prepevaDieci, in Willie Peyote, ki tekmuje s pesmijo Mai dire mai (La Locura).