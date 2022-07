Ice-T o glasbeni industriji: Nisem vedel, da lahko lažem

"Najbolj presenetljivo dejstvo o glasbi je bilo, da lahko lažem. Včasih sem gledal glasbene videospote in ob njih razmišljal 'To je njegova hiša. To je njihov avtomobil. To je njegovo dekle.' Ko sem sam prišel do te točke, pa sem ugotovil, da avtomobile najamejo. Tudi oddaja, v kateri so na MTV-ju predstavljali hiše slavnih, v resnici niso bile njihove. Spoznal sem, da je vse to laž. Prej tega nisem vedel," je povedal zvezdnik.

Ker sam ni želel predstavljati lažnega načina življenja, ki naj bi ga živel, se je skozi celotno kariero trudil, da je predstavljal resnično podobo svojega življenja. Dokaz je tudi naslovnica njegovega albuma Power iz leta 1988.