Ice-T odločno zagovarjal ženo, ki še vedno doji

Igralka, starleta in soproga raperja Ice-Tja, Nicole 'Coco' Austin, je izredno ponosna na dejstvo, da se njena hčerka, ki bo novembra dopolnila štiri leta, še vedno občasno podoji.

"Tako zelo blagoslovljena sem, da imam to neverjetno izkušnjo zaradi dojenja. V prvem tednu po rojstvu Chanel sem skoraj obupala nad dojenjem, vendar mi je družina rekla, naj ne obupam. Rekli so mi, da je ta izredna izkušnja, ki jo imaš s svojim otrokom, neprecenljiva – tako z zdravstvenega kot psihičnega stališča. Vztrajala sem in zdaj, skoraj štiri leta kasneje, se Chanel še vedno želi dojiti. Zdaj je to bolj tolažba in seveda uživa vso ostalo hrano, toda pred počitkom ali spanjem je to najin čas in imam to srečo, da tega še ni prerasla – ko bo prišel ta trenutek, vem, da bom žalostna ... Dojenje je najboljši občutek in VSE matere, ki dojijo, to vedo ..."

Ob zapisu je objavila fotografijo trenutka, ko doji hčerko in v komentarjih je bilo tudi nekaj negativnih besed. Negativizmi so prišli tudi do Ice-T-ja in zato se je ostro odzval tudi sam: "Na vsake toliko časa se želita pocrkljati, pri njima je pač to dojenje!" Nato je še trpko dodal, da dojenje ni primarna hrana, ampak hčerka uživa v vsej hrani: "Je tudi j*** cheeseburgerje."