Ice-T razkril recept za uspeh dolgoletnega zakona

Raperja lahko na POP TV spremljate v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere.

Raper Ice-T je že dve desetletji srečno poročen s televizijsko osebnostjo Coco Austin . V svežem intervjuju je recept za srečen zakon pripisal ohranjanju tistega, kar ga je s partnerico na začetku povezalo. "V razmerju moraš početi tisto, zaradi česar si se z nekom združil. Na začetku razmerja ni šlo brez zmenkov."

"Življenje se zgodi, prideta drama in stres, ampak v ta trenutek začetkov se moraš vračati, kolikor se le da," je prepričan raper, ki ga v vlogi detektiva Fina Tutuole na POP TV lahko spremljate v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere. "In pogovarjaj se. Nikoli ne dovoli, da se problem zavleče. Če obstaja problem, ga rešita. Hitro se pogovorita o njem. Ne pustita, da traja."

Ice-T in Coco sta se poročila leta 2002 ter pred desetimi leti povila edinko Chanel Nicole Marrow. Med letoma 2011 in 2013 sta gledalce z resničnostnim šovom Ice ljubi Coco povabila v svoj dom in z njimi delila podrobnosti svojega pestrega življenja.