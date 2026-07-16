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Tuja scena

Ice-T razkril recept za uspeh dolgoletnega zakona

New York, 16. 07. 2026 13.55 pred 2 urama 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Ice-T in Coco Austin

"Nikoli ne dovoli, da se problem zavleče. Če obstaja problem, ga rešita. Hitro se pogovorita o njem. Ne pustita, da traja," je recept za srečen zakon z javnostjo delil 68-letni raper Ice-T, ki je 47-letni ženi Coco Austin večno zvestobo obljubil leta 2002.

Raperja lahko na POP TV spremljate v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere.

Raper Ice-T je že dve desetletji srečno poročen s televizijsko osebnostjo Coco Austin. V svežem intervjuju je recept za srečen zakon pripisal ohranjanju tistega, kar ga je s partnerico na začetku povezalo. "V razmerju moraš početi tisto, zaradi česar si se z nekom združil. Na začetku razmerja ni šlo brez zmenkov."

Ice-T in Coco Austin
Ice-T in Coco Austin
FOTO: AP

"Življenje se zgodi, prideta drama in stres, ampak v ta trenutek začetkov se moraš vračati, kolikor se le da," je prepričan raper, ki ga v vlogi detektiva Fina Tutuole na POP TV lahko spremljate v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere. "In pogovarjaj se. Nikoli ne dovoli, da se problem zavleče. Če obstaja problem, ga rešita. Hitro se pogovorita o njem. Ne pustita, da traja."

Ice-T in Coco sta se poročila leta 2002 ter pred desetimi leti povila edinko Chanel Nicole Marrow. Med letoma 2011 in 2013 sta gledalce z resničnostnim šovom Ice ljubi Coco povabila v svoj dom in z njimi delila podrobnosti svojega pestrega življenja.

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Čudovita zima
16. 07. 2026 16.20
Recept za njun dolgoletni zakon je njeno bujno oprsje.
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