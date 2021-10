Ice-T v bran francoski manikuri 5-letne hčerke: Vsak vzgaja drugače

63-letni igralec je sedaj svoji ženi stopil v bran. V pogovorni oddaji The View je dejal, da 'presliši' vse spletne nadlegovalce, ki kritizirajo njuno vzgojo: "Prvo pravilo interneta je: ne poslušaj ničesar, kar ti govorijo drugi. Skrbijo naj te ljudje, ki pristopijo do tebe in ti stvari povedo v živo. To so ljudje, ki bi nas morali skrbeti. Internet je svet. Je svet, ki govori, zato mu ne namenjam pozornosti."